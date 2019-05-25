تسليم 4 مواقع لهيئة مياه الشرب لإقامة محطات صرف صحي بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج،عن تسليم 4 مواقع لمحطات رفع صرف صحي بمركز سوهاج إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة،وذلك تمهيدا لإنشاء المحطات بتلك المواقع.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتوصيل خدمة الصرف الصحي بمختلف مدن وقرى المحافظة،وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين .

وأوضح محمد عبد الحميد إمبابي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج فى بيان للمحافظة ، أن المواقع التى تم تسليمها الى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،هي موقع بجزيرة شندويل،وموقع بقرية القنابرة التابعة لقرية إدفا،وأخر بمنطقة "سيتي"،بالإضافة الى تسليم محتويات محطة الصرف الصحي بالقرية الأم بإدفا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي تمهيداً لتشغيلها.