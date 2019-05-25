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تدريب أطباء الإمتياز عن مكافحة وعلاج الإدمان بجامعة القناة

السبت، 25 مايو 2019 03:15 م
تدريب أطباء الإمتياز عن مكافحة وعلاج الإدمان بجامعة القناة الدكتور طارق رحمى رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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أعلن الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، أن برنامج تدريب أطباء الإمتيازعلى مكافحة وعلاج الإدمان يستكمل أعماله لشهر مايو يومى الأحد والثلاثاء القادمين 26 ، و28 مايو، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمستشفيات الجامعية، وبالمركز الوطنى لعلاج الإدمان بالإسماعيلية.

وقال رئيس جامعة قناة السويس فى تصريحات صحفية اليوم، أن البرنامج تحاضر فيه الباحثة سناء عاطف الباحث بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومشرف البرامج الوقائية بمحافظة الإسماعيلية، وتقدم نبذة مختصرة عن مخاطر الإدمان وأنواعه وكيفية علاجه، وإشراف عام الدكتورأسامة عنترعميد كلية الطب، وتليها محاضرة الدكتور خالد عبد المعز الأستاذ المساعد بقسم الإمراض النفسية والعصبية بكلية الطب جامعة قناة السويس عن إدمان "البنزوديازبين "وتأثيره على المرضى، وكذلك سلوك المدمنين وكيفية التعامل معهم، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمستشفيات الجامعية، بينما يتم التدريب العملى الإكلينيكى يوم الثلاثاء القادم بقاعة المركز الوطنى لعلاج الإدمان التابع للقوات المسلحة بالإسماعيلية، حيث يحاضر المستشار القانونى محمد حسن رئيس هيئة قضايا الدولة بالإسماعيلية -عن دور القانون المصرى والتشريعات اللازمة للقضاء على ظاهرة الإدمان والتعاطى والمخدرات.

وأشاررئيس جامعة القناة، أنه تم تطبيق عملى بعرض الفيديوهات والحالات الدراسية عن إدمان الأستروكس للدكتور أشرف الطنطاوى أستاذ ورئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية، ومقرر أطباء الإمتياز بكلية الطب ، ثم التدريب الإكلينيكى للعقيد طبيب إيهاب الباز مدير المركز الوطنى لعلاج الإدمان.

يقام البرنامج بإشراف الدكتورة منى قيصر المدير التنفيذى لمركز التدريب (العملى. الصيفى . الميداني) بالجامعة ، و إشراف تدريبى للدكتورالسيد قاعود عضو لجنة إدارة المركز، ويهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير المهارات العملية والتطبيقية لأطباء الإمتياز.

 


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