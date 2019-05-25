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تداول 24 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

السبت، 25 مايو 2019 01:44 م
تداول 24 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم السبت 24 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 5 سفن حاويات وغادر الميناء، 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء خروج سفينتين بضائع عامة، ويتواجد على الأرصفة سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 

 


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