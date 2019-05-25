بومبيو: مبيعات الأسلحة لحلفائنا بالشرق الأوسط ضرورية لردع إيران

واشنطن (رويترز)

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت المضى قدما فى مبيعات لحلفائها فى إجراء يتجاوز الكونجرس لأن أى تأخير يمكن أن يزيد المخاطر على شركاء الولايات المتحدة فى وقت يشهد اضطرابات سببتها إيران.

وقال بومبيو فى بيان "تلك المبيعات ستدعم حلفاءنا وتعزز الاستقرار بالشرق الأوسط وتساعد هذه الدول فى ردع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدفاع عن نفسها فى مواجهتها"، مضيفا أن قرار تجاوز الكونجرس هو إجراء "لمرة واحدة".