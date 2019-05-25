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بولسونارو أول رئيس برازيلى يحضر "يوم استقلال اسرائيل" ويستلم لوحة تذكارية

السبت، 25 مايو 2019 01:04 ص
بولسونارو أول رئيس برازيلى يحضر "يوم استقلال اسرائيل" ويستلم لوحة تذكارية جايير بولسونارو
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة فولها دى ساو باولو" البرازيلية إنه لأول مرة يحضر الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، مراسم احتفالية أقيمت بسفارة تل أبيب فى العاصمة برازيليا بمناسبة "يوم استقلال إسرائيل"، واستلم فى السفارة لوحة تذكارية.

 

وقالت الصحيفة إن بولسونارو معروف بمواقفه اليمينية يعتبر أول رئيس برازيلى يشارك فى احتفالات يوم استقلال اسرائيل، كما حضر هذه الاحتفالات رئيس مجلس الشيوخ البرازيلى، دافى ألكولومبرى، ورئيس المحكمة العليا دياس توفولى.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن بولسونارو أعلن فى كلمة ألقاها أثناء الفعالية، أن العلاقات الودية بين البرازيل وإسرائيل أصبحت اليوم أقوى من أى وقت مضى، فيما شدد ألكولومبرى الذى أصبح مؤخرا أول سياسى يهودى يتولى رئاسة مجلس الشيوخ البرازيلى على أن بلاده ستكون دائما منفتحة ليهود العالم.

 

ويعتبر بولسونارو قريبا من إسرائيل وشهدت العلاقات بين البلدين تقاربا بعد توليه المنصب، وإسرائيل تنتظر إعلان البرازيل نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس.


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