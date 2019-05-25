بوتين يهنئ قادة بلدان القارة السمراء بـ"يوم إفريقيا"

وكالات الأنباء

وجّه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين رسالة تهنئة لرؤساء دول وحكومات إفريقيا بمناسبة "يوم إفريقيا"، تمنى فيها لهم التوفيق فى حل القضايا والأزمات المحلية والإقليمية وتوثيق التعاون، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقال بوتين فى رسالته: "أرجو أن تتقبلوا تهانى الصادقة بمناسبة يوم إفريقيا، الذى يرمز لوحدة شعوب قارتكم ورغبتها فى الاستقلال والسلام والرخاء".

وأضاف: "تسير الدول الإفريقية بثقة على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية التكنولوجية، وتلعب دورا متزايد الأهمية فى حل القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي".

وتابع: "فى إطار الاتحاد الإفريقى وغيره من الهياكل الإقليمية وسواه، يتوسع التعاون متعدد الأطراف فى مختلف المجالات، وتتقدم عمليات التكامل متبادل المنفعة".

وأكد بوتين أن "روسيا تؤيد بالكامل جهود الشركاء الأفارقة الرامية لحل النزاعات والأزمات المحلية، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود، وغيرها من التحديات والتهديدات للأمن الإقليمى والعالمي".

وختم قائلا: "أتابع بارتياح الطبيعة الودية والبناءة للعلاقات بين بلدينا، وإننى على ثقة من أن القمة الروسية الإفريقية، والمنتدى الاقتصادى الذى سنعقده بأكتوبر فى سوتشي، سيعملان على بناء هذه العلاقات من الناحية النوعية وسيتيحان لنا رسم أشكال جديدة للتعاون المثمر".