سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يهنئ قادة بلدان القارة السمراء بـ"يوم إفريقيا"

السبت، 25 مايو 2019 12:27 م
بوتين يهنئ قادة بلدان القارة السمراء بـ"يوم إفريقيا" الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

وجّه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين رسالة تهنئة لرؤساء دول وحكومات إفريقيا بمناسبة "يوم إفريقيا"، تمنى فيها لهم التوفيق فى حل القضايا والأزمات المحلية والإقليمية وتوثيق التعاون، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وقال بوتين فى رسالته: "أرجو أن تتقبلوا تهانى الصادقة بمناسبة يوم إفريقيا، الذى يرمز لوحدة شعوب قارتكم ورغبتها فى الاستقلال والسلام والرخاء".

 

وأضاف: "تسير الدول الإفريقية بثقة على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية التكنولوجية، وتلعب دورا متزايد الأهمية فى حل القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي".

 

وتابع: "فى إطار الاتحاد الإفريقى وغيره من الهياكل الإقليمية وسواه، يتوسع التعاون متعدد الأطراف فى مختلف المجالات، وتتقدم عمليات التكامل متبادل المنفعة".

 

وأكد بوتين أن "روسيا تؤيد بالكامل جهود الشركاء الأفارقة الرامية لحل النزاعات والأزمات المحلية، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود، وغيرها من التحديات والتهديدات للأمن الإقليمى والعالمي".

 

وختم قائلا: "أتابع بارتياح الطبيعة الودية والبناءة للعلاقات بين بلدينا، وإننى على ثقة من أن القمة الروسية الإفريقية، والمنتدى الاقتصادى الذى سنعقده بأكتوبر فى سوتشي، سيعملان على بناء هذه العلاقات من الناحية النوعية وسيتيحان لنا رسم أشكال جديدة للتعاون المثمر".


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

السيسى فى "يوم أفريقيا": قارتنا العزيزة تخطو بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة.. ولا يوجد سبيل سوى بذل الجهد والتمسك بوحدتنا لتحقيق حلم الآباء المؤسسين بقارة مزدهرة.. وعلى دول القارة أن تسعى لتطوير ثرواتها

السيسى فى "يوم أفريقيا": نتطلع لوحدتنا الأفريقية وإيجاد قارة مستقرة ومزدهرة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن يوم أفريقيا؟

صور.. المركز الأوليمبي يستقبل فعاليات مهرجان يوم افريقيا

يوم أفريقيا.. احتفال عالمى بتأسيس الاتحاد الأفريقى.. وإحياء لخطط تطوير القارة

روسيا

بوتين

موسكو

أخبار روسيا

يوم أفريقيا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة