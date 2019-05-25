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اليوم السابع: "تذكرتى" يقضى على السوق السوداء للتذاكر

السبت، 25 مايو 2019 07:59 م
اليوم السابع: "تذكرتى" يقضى على السوق السوداء للتذاكر اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يوم أفريقيا، وبدء تسليم الـ "FAN ID" وتذاكر أمم أفريقيا.
 
 
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اليوم السابع
 
 
 

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