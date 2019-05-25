اليوم السابع: "تذكرتى" يقضى على السوق السوداء للتذاكر

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يوم أفريقيا، وبدء تسليم الـ "FAN ID" وتذاكر أمم أفريقيا.

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