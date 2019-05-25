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النقد الدولى يطالب اسرائيل بخفض عجز الموازنة بداية من 2020

السبت، 25 مايو 2019 02:56 ص
النقد الدولى يطالب اسرائيل بخفض عجز الموازنة بداية من 2020 لاجارد وصندوق النقد
كتب : أحمد علوى
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قال صندوق النقد الدولى فى تقرير أولى نشر الجمعة، إنه ينبغى لإسرائيل أن تهدف إلى تقليص العجز فى ميزانيتها بدءا من عام 2020، من خلال خفض إعفاءات ضريبية وإجراءات أخرى.

وبعد زيارة لوفد من صندوق النقد إلى إسرائيل هذا الأسبوع، قال الصندوق إنه يتوقع أن يصل العجز فى ميزانية إسرائيل إلى 3.5% على الاقل هذا العام، ارتفاعا من 3% فى 2018، وفقا لما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال صندوق النقد إن السياسات الحالية تشير إلى مزيد من الزيادات فى العجز فى الأعوام المقبلة، لكن يجب على إسرائيل أن تستهدف خفض العجز إلى 2.5% من الناتج المحلى الاجمالى فى 2020.

وأشار صندوق النقد إلى أن اقتصاد إسرائيل القوى يعطى الحكومة مجالا لاتخاذ خطوات فى ميزانية 2020 مثل تقليص العجز من خلال خفض إعفاءات ضريبية وزيادة الإيرادات وتحسين كفاءة الانفاق.

ومازالت السياسة النقدية فى إسرائيل تيسيرية، إذ يبلغ سعر الفائدة الرئيسى 0.25%.

وارتفع التضخم من مستويات منخفضة ليبقى أعلى قليلا من النطاق الذى تستهدفه الحكومة، والذى يتراوح من 1 إلى 3%، منذ منتصف 2018.

وقال صندوق النقد إن اقتصاد إسرائيل يبقى قويا مع ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3.2% فى الاثنى عشر شهرا حتى الربع الأول من 2019، ومن المتوقع أن يسجلا نموا مماثلا للعام 2019 بكامله.

وتجاوز خلق الوظائف 2% فى 2018 وهو ما يبقى البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة عند حوالى 4%.

 


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