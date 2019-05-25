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المشدد 15 سنة لعامل لترويجه الحشيش فى الشرقية

السبت، 25 مايو 2019 12:43 م
المشدد 15 سنة لعامل لترويجه الحشيش فى الشرقية هيئة المحكمة
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عاملا زراعيا بالشرقية، وشهرته "بعزق"، لقيامة بالاتجار فى مخدر الحشيش، بالسجن المشدد 15 سنة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.

 

تعود أحداث القضية 57581 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى اللواء محمد والى،مدير المباحث الجنائية،إخطارا بقيام المقدم عمرو على، رئيس مكافحة مخدرات مكتب بلبيس، من ضبط كل "سعيد ع م إ" وشهرته بعزق، 42 سنة عامل زراعى مقيم الزاومل مركز بلبيس، لحيازته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على نيابة بلبيس قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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