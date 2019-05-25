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المئات يتظاهرون ضد تغير المناخ فى كولومبيا

السبت، 25 مايو 2019 05:26 ص
المئات يتظاهرون ضد تغير المناخ فى كولومبيا تغير المناخ
كتب : حسام الشقويرى تصوير رويترز
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تظاهر المئات من المواطنين فى كولومبيا ضد تغير المناخ فى مسيرات ، حاملين لافتات تندد بالسياسات الدولية التى تعمل على تغيير المناخ على كوكب الارض .

وفقاً لأحدث تقرير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، فإن التبعات المناخية للاحترار العالمي بمقدار درجتين مئويتين أكبر كثيراً من حد 1.5 درجة مئوية وعلى الرغم من ذلك فنحن أبعد ما يكون من بلوغ أي منهما. فمن شأن الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية أن يقلل عدد الأشخاص المعرضين للمخاطر المتعلقة بتغير المناخ والسقوط في براثن الفقر بعدة مئات من الملايين بحلول عام 2050 بالمقارنة مع حد درجتين مئويتين.

إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة، فمن الممكن أن تسقط آثار تغير المناخ 100 مليون شخص آخرين في براثن الفقر بحلول عام 2030.

بحلول عام 2050، ربما وصل عدد المهاجرين بسبب المناخ إلى 143 مليون شخص على مستوى ثلاث مناطق نامية، وسيجبر أفراد، وأسر، بل ومجتمعات محلية بأسرها على النزوح بحثاً عن أماكن أكثر قابلية للعيش فيها وأبعد عن التأثر بمخاطر المناخ.

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