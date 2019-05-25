القضاء الأمريكى يمنع ترامب من استخدام أموال الجيش فى بناء الجدار مع المكسيك

كتب : أحمد علوى

أصدر قاض فيدرالى أمريكى، الجمعة، أمرا قضائيا مؤقتا يمنع إدارة الرئيس، دونالد ترامب، من استخدام أموال وزارة الدفاع لتسديد كلفة بناء جدار حدودى مع المكسيك.

ووفقأ لشبكة سكاى نيوز الاخبارية، فمن شأن ذلك القرار تسديد ضربة لخطط ترامب، الذى أعلن الطوارئ فى مسعى لتجاوز الكونجرس والحصول على أموال لمشروع جداره الحدودى، أحد وعود حملته الانتخابية.

ورفعت قرابة 20 ولاية، خصوصا معاقل للديمقراطيين مثل نيويورك وكاليفورنيا، وكذلك الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية وجمعيات بيئية وسكان محليين، دعاوى تعتبر إعلان الطوارئ خرقا للدستور.

ومنع القاضى هايوود جيليام فى قراره مسؤولى إدارة ترامب "من القيام بأى خطوة لبناء حاجز حدودى فى مناطق حددها المدعى عليهم بـ"يوما سكتور بروجكت 1" و "إيه.إل باس سكتور بروجكت 1" باستخدام أموال أعيد برمجتها من جانب وزارة الدفاع".

ووافق وزير الدفاع بالإنابة، باتريك شاناهان، على تحويل الأموال من ميزانية مكافحة المخدرات للاستخدام النهائى فى بناء حواجز فى تلك المناطق، وهى الخطوة التى سبق تمويلها بتحويل مليار دولار من أموال الموظفين العسكريين، وفق قرار جيليام.