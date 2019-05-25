القبض على طالب وعاطل بحوزتهما مخدر الترامادول فى كمين رأس غارب

كتب إبراهيم قاسم

تمكنت ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب بالبحر الأحمر، اليوم السبت، من إلقاء القبض على طالب وآخر عاطل وبحوزتهما أقراص مخدر الترامادول، أثناء استقلالهما إحدى حافلات النقل الجماعي القادمة من القاهرة إلى الغردقة، بغرض الاتجار فيها.

تلقى اللواء مدحت منتصر مدير إدارة البحث الجنائي بالبحر الأحمر، إخطارا من الرائد محمد عزت رئيس مباحث قسم شرطة رأس غارب، بتمكن النقيب محمد سعفان معاون مباحث القسم، من القبض على كل من "ياسر.ع" طالب من محافظة الفيوم، و"أحمد.ص" وعاطل من ذات المحافظة، وبحوزتهما 100 قرص من مخدر الترامادول وذلك أثناء محاولتهما المرور بالكمين الأمني ، مستقلا إحدى حافلات النقل الجماعي، قادما من القاهرة في طريقه إلى الغردقة.

وتضمن محضر ضبط المتهمين أنه أثناء قيام النقيب محمد سعفان بفحص وتفتيش الحافلات المارة بكيمن رأس غارب، اشتبه فى شخصين حاولا إلقاء "علبة أدوية" بحوزتهما خارج الحافلة التى يستقلانها، وبتفتيش العلبة تبين أنها تحتوى على 10 أشرطة من الترامادول، كما عثر معهما علي هاتفين محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازتهم تلك المضبوطات بقصد الاتجار فيها والمبلغ المالي حصيلة بيع المضبوطات والهاتف المحمول بقصد تسهيل الاتصال علي عملائهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.