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بعد مقتل 3 وإصابة 8 آخرين..

الشرطة تلقى القبض على 15 شخصًا فى مشاجرة بالأسلحة والشوم بأسوان

السبت، 25 مايو 2019 01:08 م
الشرطة تلقى القبض على 15 شخصًا فى مشاجرة بالأسلحة والشوم بأسوان القبض على متهمين - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم السبت، القبض على 15 شخصاً من طرفى مشاجرة وقعت بين عائلتين بقرية سبعة بحرى التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان، وأسفرت عن مصرع وإصابة 11 شخصاً.

وفرضت قوات الشرطة سيطرتها على القرية، عقب تجدد الاشتباكات بأخذا بالثأر بين عائلتى "السلامية" و"الحجازية"، بعد وقت الفجر، وعاد الهدوء للقرية مرة أخرى، بعد أن أسفرت الاشتباكات التى استخدمت فيها الأسلحة النارية والشوم والعصى، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وكان اللواء إبراهيم مبارك، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسوان، تلقى إخطاراً يفيد بمقتل "عبد القوى على"، 25 سنة، من عائلة السلامية، و"على ربيع"، و"أحمد سعدى"، من عائلة الحجازية، وإصابة 8 أشخاص آخرين، فى مشاجرة وقعت بينهم بقرية "سبعة بحرى" بمركز كوم أمبو.

 

 


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