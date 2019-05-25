السيطرة على حريق اندلع بماسورة غاز رئيسية غرب الإسكندرية

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تمكن رجال الحماية المدنية في الإسكندرية من السيطرة على حريق نشب في خط غاز طبيعي، بمنطقة "كرموز " غرب المدينة إثر كسر مفاجئ في ماسورة الغاز الطبيعي ، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

كان مأمور قسم شرطة "كرموز " قد تلقى إخطارا من مدير إدارة الحماية المدينة يفيد بكسر خط غاز بدائرة القسم ، واندلاع النيران.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وطوارئ شركة الغاز إلى المكان ، وتبين من المعاينة نشوب كسر ماسورة خط الغاز، وتم الدفع بسيارات إطفاء وسيارة إسعاف ، حيث تم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وأخطرت غرفة عمليات المحافظة وحي غرب، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، كما قامت شركة الغاز بفصل الخط الذي تم كسره لحين إصلاحه.

أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب مهندس فني لبيان سبب الكسر المفاجئ ، وإعداد تقرير، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن أسباب الواقعة.