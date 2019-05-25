السيطرة على حريقين بمزارع نخيل بمركزى الداخلة والفرافرة دون إصابات

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم السبت، عن إخماد حريقين بمزارع نخيل دون خسائر بشرية بمركزي الداخلة والفرافرة علي مدار الـ48 ساعة الماضية.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من العميد ضياء الدين صبحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة، يفيد السيطرة علي حريقين بمزارع نخيل.

وتمت السيطرة علي حريق بمزرعة نخيل بقرية الجديدة بمركز الداخلة، علي مساحة 6 قيراط، وأسفر عن تفحم 10 نخلات غير مثمرة وكمية من النباتات الأعشاب الجافة، والسيطرة علي حريق بمزرعة نخيل مساحتها فدان تقريبا، بقرية النهضة بمركز الفرافرة، وأسفر عن تفحم 3 نخلات ومخلفات قش أرز، وأعشاب جافة.

تحررت المحاضر رقم 613 إداري مركز الداخلة، و510 إداري مركز الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.