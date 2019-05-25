سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 12:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريقين بمزارع نخيل بمركزى الداخلة والفرافرة دون إصابات

السبت، 25 مايو 2019 11:12 ص
السيطرة على حريقين بمزارع نخيل بمركزى الداخلة والفرافرة دون إصابات حريق-ارشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور
إضافة تعليق
أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم السبت، عن إخماد حريقين بمزارع نخيل دون خسائر  بشرية بمركزي الداخلة والفرافرة علي مدار الـ48 ساعة الماضية.
 
تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من العميد ضياء الدين صبحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة، يفيد السيطرة علي حريقين بمزارع نخيل.
 
وتمت السيطرة علي حريق بمزرعة نخيل بقرية الجديدة بمركز الداخلة، علي مساحة 6 قيراط، وأسفر عن تفحم 10 نخلات غير مثمرة وكمية من النباتات الأعشاب الجافة، والسيطرة علي حريق بمزرعة نخيل مساحتها فدان تقريبا، بقرية النهضة بمركز الفرافرة، وأسفر عن تفحم 3 نخلات ومخلفات قش أرز، وأعشاب جافة.
 
تحررت المحاضر رقم 613 إداري مركز الداخلة، و510 إداري مركز الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تحرير 832 قضية وضبط 133 طن مضبوطات فى حملات تموينية ببنى سويف والفيوم و الوادى الجديد

الوادى الجديدمديرية أمن الوادى الجديد الدفاع المدنى بالوادى الجديدقسم شرطه الداخله مركز شرطه الفرافره حرائق النخيل بالوادى الجديد

الوادى الجديد

مديرية أمن الوادى الجديد

الدفاع المدنى بالوادى الجديد

قسم شرطه الداخله

مركز شرطه الفرافره

حرائق النخيل بالوادى الجديد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة