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السعودية تدين التفجيرين اللذين استهدفا مسجدين بكابول وكويتا

السبت، 25 مايو 2019 04:58 م
السعودية تدين التفجيرين اللذين استهدفا مسجدين بكابول وكويتا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين
الرياض /أ ش أ/
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أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدا فى العاصمة الأفغانية كابول، وآخر فى مدينة كويتا جنوب غربى باكستان، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - عن إدانة السعودية واستنكارها للتفجيرين، مقدما العزاء والمواساة لذوى الضحايا ولحكومتى وشعبى أفغانستان وباكستان، مع التمنيات بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية التى روعت الآمنين ولم تأخذ فى الاعتبار حرمة المكان والزمان.

وأكد المصدر وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين ضد كل صور العنف والإرهاب والتطرف.

 


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