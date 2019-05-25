السجن 15 سنة لعامل حاول خطف فتاة من سيارتها فى قصر النيل

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار محمود رشدان، بمعاقبة عامل بالسجن 15 سنة بتهمة محاولة خطف فتاة من داخل سيارتها فى قصر النيل.

تعود أحداث الواقعة لشهر مارس الماضى، عندما كانت المجنى عليها "مروة م" متوقفة داخل سيارتها بمنطقة قصر النيل، وفوجئت بالمتهم "شريف م" يدخل سيارتها عنوة، ويضع سلاح أبيض على رقبتها ثم طلب منها التوجه إلى منطقة إمبابة.

وكشفت التحريات أن المجنى عليها، تمكنت من الاستغاثة بالأهلى والمارة الذين تجمعوا ونجحوا فى القبض على المتهم، وبحوزته حقيبة المجنى عليها لتأمر النيابة بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات.