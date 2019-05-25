الرقابة المالية: 735 صندوق تأمين خاص فى مصر بحجم أصول 70 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدد صناديق التأمين الخاصة فى مصر، وبلغت 735 صندوقا، منها 56 تحت التصفية تضم 4.8 مليون عضو، تصل حجم أصولها لحوالى 70 مليار جنيه، ومال احتياطى ما يقرب من 65 مليار جنيه حتى نهاية عام 2018، مضيفا أنه من المتوقع أن تصل حجم المزايا التأمينية التى حصل عليها أعضاء تلك الصناديق نحو 7.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.

وأضاف عبد المعطى، لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، بمشروع قانون التأمين الجديد، من خلال تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها، وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهى المزايا المحددة، الاشتراكات المحددة، النظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين، وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر.