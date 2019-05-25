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الجيش اليمنى يعلن استعادة منطقة استراتيجية ومواقع شمال الضالع

السبت، 25 مايو 2019 04:00 ص
الجيش اليمنى يعلن استعادة منطقة استراتيجية ومواقع شمال الضالع الجيش اليمنى
وكالات
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، سيطرته على مواقع جديدة تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الضالع وسط اليمن، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية للانباء .
 
 وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" إنه "استعاد مواقع سدر وغول النوب وسايلة خرفة وموقع خزان العذربي وبير الحضرمي وقرية القفلة وباب غلق شمال مديرية قعطبة شمال الضالع".
 
وأوضح أن "التقدم يأتي بعد استكمال تأمين منطقة ‎باب غلق الاستراتيجية، والتقدم صوب مناطق واسعة أبرزها ‎هجار وشليل و‎سليم ومنطقة الفاخر ومنها إلى منطقة العود".
وأضاف أن "القوات تقترب من هجار شمال مديرية قعطبة، بالتزامن مع التقدم باتجاه منطقة الشخب غرب قعطبة، وسط مواجهات عنيفة".
 
ووفقاً للجيش، "أسفرت المواجهات عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الحوثيين، وأسر 15 آخرين، وتدمير آلية قتالية واستعادة أسلحة".
 
وكان الجيش اليمني أعلن، الخميس، سيطرته على جبل صامح الاستراتيجي وجبل قصبة الدار ومنطقتي شخب القفلة وباب غلق في مديرية قعطبة شمال الضالع، عقب معارك مع جماعة "أنصار الله".

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