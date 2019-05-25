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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء مكتب توثيق جديد بالمنيا الجديدة

السبت، 25 مايو 2019 12:17 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء مكتب توثيق جديد بالمنيا الجديدة مكتب توثيق - أرشيفية
كتب محمد أبو عوض
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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم السبت، قرار وزير العدل بإنشاء مكتب للتوثيق بمحافظة المنيا باسم "مكتب توثيق نشاط المستثمرين بالمنيا" يكون مقره بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة - المنيا الجديدة، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافى محافظة المنيا.

ونص القرار على أربع مواد نصهم كما يلى:

المادة الأولى: ينشأ مكتب للتوثيق بمحافظة المنيا باسم"مكتب توثيق نشاط المستثمرين بالمنيا"ن يكون مقره بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة- المنيا الجديدة، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافى محافظة المنيا.

المادة الثانية : يختص مكتب توثيق نشاط  المستثمرين بمحافظة المنيا بتوثيق نشاط المستثمرين طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وأعمال التوثيق المتعلقة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بالإضافة إلى أعمال التوثيق الأخرى فيما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الإختصاص المكانى أو النوعى.

المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف ذلك من القرارات

المادة الرابعة : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرى ويعمل به اعتباراً من 8 مايو 2019

 


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الجريدة الرسمية

مكتب التوثيق العقارى

محافظة المنيا


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