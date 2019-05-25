التحقيق مع أمينى عهدة ضبط بحوزتهما 694 سلعة غذائية منتهية الصلاحية

كتب سليم على

تباشر تحقيقات نيابة الدرب الأحمر، مع أمينى عهدة بمجمعات استهلاكية فى دائرة القسم، ضبط بحوزتهم سلع غذائية منتهية الصلاحية.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تمكن رجال مباحث التموين، من ضبط اثنين من أمناء العهد بأحد المجمعات الإستهلاكية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ، لحيازتهما وتجميعهما كميات من السلع الغذائية والغير غذائية قدرها ( 694 ستمائة وأربعة وتسعون عبوة "مكرونة – جبن أبيض- بسبوسة – مشروبات سريعة التحضير – منظفات صناعية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.