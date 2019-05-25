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التحقيق مع أمينى عهدة ضبط بحوزتهما 694 سلعة غذائية منتهية الصلاحية

السبت، 25 مايو 2019 12:50 م
التحقيق مع أمينى عهدة ضبط بحوزتهما 694 سلعة غذائية منتهية الصلاحية ارشيفة - حبس
كتب سليم على
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تباشر تحقيقات نيابة الدرب الأحمر، مع أمينى عهدة بمجمعات استهلاكية فى دائرة القسم، ضبط بحوزتهم سلع غذائية منتهية الصلاحية.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تمكن  رجال مباحث التموين، من ضبط اثنين من أمناء العهد بأحد المجمعات الإستهلاكية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ، لحيازتهما وتجميعهما كميات من السلع الغذائية والغير غذائية قدرها ( 694 ستمائة وأربعة وتسعون عبوة  "مكرونة – جبن أبيض- بسبوسة – مشروبات سريعة التحضير – منظفات صناعية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.


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عقوبه الغش التجاري

سلع فاسده

الدرب الاحمر

نيابه الدرب الاحمر


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