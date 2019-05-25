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التايمز تكشف: أصدقاء تيريزا ماى جاءوا لدعمها أثناء خطاب "الاستقالة"

السبت، 25 مايو 2019 04:24 م
التايمز تكشف: أصدقاء تيريزا ماى جاءوا لدعمها أثناء خطاب "الاستقالة" تيريزا ماى - رئيسة وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "التايمز" إن أقرب أصدقاء رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى اجتمعوا معها فى أحد مكاتب رئاسة الوزراء "داونينج ستريت"، لمشاهدتها وهى تعلن عن موعد استقالتها ضد إرادتها بعد الفشل فى تمرير اتفاق بريكست، وسط استقطاب حاد فى المشهد السياسى.
 
وتماسكت ماى حتى آخر 30 ثانية، عندما قالت إنه كان شرف حياتها أن تكون "رئيسة الوزراء الثانية ولكن بالتأكيد ليست الأخيرة"، ثم دخلت إلى المبنى لتجد فريقها وأصدقائها يصفقون لها".
 
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أصدقائها وفريقها جاءوا لدعمها لأنهم يعرفون أنها ستجد صعوبة فى الحفاظ على رباطة جأشها وهذا ما ظهر بمجرد أن بدأت تتحدث. 
 
وأشارت الصحيفة إلى أن تيريزا ماى استطاعت أن تتمالك نفسها حتى خرجت إلى الشارع لتبدأ خطابها، حيث لم تستطع إخفاء حزنها، حسبما قال احد الذين ينظرون إليه من الداخل.

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