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البوتوكس مش بس لشد الكرمشة.. ده بيعالج الحول وفرط التعرق وزيادة الوزن

السبت، 25 مايو 2019 06:30 م
البوتوكس مش بس لشد الكرمشة.. ده بيعالج الحول وفرط التعرق وزيادة الوزن البوتوكس
فاطمة ياسر
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البوتوكس من أشهر العلاجات التي تستخدم بشكل كبير في عالم التجميل، وهي مخصصة للتخلص والقضاء علي مشكلة التجاعيد، وتساهم بشكل كبير في علاجها بطريقة كبيرة، وأغلب النساء اللاتي يعانين من تجاعيد حول العين يذهبن لحقن البوتوكس، ولكن هل تعلم ان لمادة البوتوكس بعض الاستخدامات الأخرى، هذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير، وفقا لموقع "web md" و"healthline".

تستخدم حقن البوتوكس أثناء اجراء عملية لتصحيح البصر والحول فيتم الحقن بها لإرخاء العضلات الخاصة بالعين وعلاج مشكلة الحول.

يصاب بعض الاشخاص بمشكلة سيلان اللعاب، وهذا الأمر يرجع لوجود مشكلة في الغدد اللعابية، ويجب العلاج عن طريق حقن هذه الغدد بالبوتوكس فيمنعها من السيلان مرة أخرى.

البوتوكس له استخدامات اخرى

البوتوكس له استخدامات اخرى


 

لمن يعاني بمشكلة فرط العرق عليك حقن المنطقة بالبوتوكس فهو يعمل على تقليل نشاط الغدة العرقية الخاصة بهذه المنطقة ويعمل على علاجها بشكل كبير.

يتم حقن أسفل الرأس أو الجزء الخلفي من الرقبة بمادة البوتوكس لعلاج مشكلة الصداع النصفي  فهو يعمل على ارتخاء العضلات ويقلل الشعور بالألم.

التخلص من الوزن الزائد بتقنية آمنة، حيث أن بعض الأشخاص الذين يرغبون في التخلص والقضاء علي الوزن الزائد يمكنهم حقن المعدة بمادة البوتوكس، فهي تعمل علي التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع.

البوتوكس

البوتوكس


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البوتوكس كعلاج

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