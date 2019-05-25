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الإسرائيليون يتظاهرون اليوم ضد إصدار قانون يُحصن نتنياهو قضائيًا

السبت، 25 مايو 2019 07:39 م
الإسرائيليون يتظاهرون اليوم ضد إصدار قانون يُحصن نتنياهو قضائيًا نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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ينوى عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، التظاهر فى تل أبيب ضد محاولات حزب الليكود إصدار قانون الحصانة القضائية لحماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المحاكمة الجنائية خلال فترة ولايته.

 

وجاءت هذه الاحتجاجات فى الوقت الذى أعلن فيه نواب الليكود ونتنياهو عن عزمهم إصدار قانون الحصانة الجديد، الذى يمنح عضو الكنيست حصانة تلقائية تحول دون محاكمته، وعلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا بشأن إلغاء قرارات الكنيست.

 

وتقوم أحزاب المعارضة من الوسط واليسار (أزرق وأبيض وحزب العمل وميرتس) بتنظيم هذه المظاهرة، واختاروا لها عدة شعارات مثل "أوقفوا قانون الحصانة"، كما تم نشر دعوات التظاهر على نطاق واسع على مختلف منصات شبكات التواصل الاجتماعى.


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اسرائيل

بنيامين نتنياهو

تل ابيب

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