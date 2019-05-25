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الأجهزة الأمنية تواصل الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق ومحاربة الغش

السبت، 25 مايو 2019 12:29 م
الأجهزة الأمنية تواصل الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق ومحاربة الغش حملة تموينية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط "116" قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية: ضبط المدير المسئول عن أحد مطاعم الأسماك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "محافظة القاهرة" لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية "أسماك مشفاه" قدرها "744" سبعمائة أربعة وأربعون كيلو جرام "أسماك فيليه باسا" معبأ داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، تمهيداً لطهيها وبيعها للجمهور وتحقيق أرباح غير مشروعة .

بالإضافة إلى ضبط أمين عهدة أحد المجمعات الإستهلاكية بدائرة قسم شرطة الوايلى،محافظة القاهرة، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من  السلع الغذائية وغير الغذائية قدرها "9248" تسعة آلاف ومأتين وثمانية وأربعون عبوة "شاى، توابل، مركزات عصائر، مشروبات سريعة التحضير، منظفات صناعية"، غير صالحة للإستهلاك والإستخدام الآدمى، لإنتهاء توةاريخ صلاحيتها المدون على العبوات خلال عام 2018 ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها "2700 عبوة عصائر"غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج ، لحيازته وتجميعه كمبيات من السلع الغذائية قدرها" 540 عبوة زيت طعام معبأة ومدون عليها إحدى العلامات التجارية " غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها فى شهر إبريل 2019 ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.


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