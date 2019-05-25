الأجهزة الأمنية تضبط "1039" قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، بضبط "1039" قضية خلال 24 ساعة.

ضبط "1039" قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .. أبرزها الآتى:-

ضبط "16"قضية إسطوانات بوتاجاز، وضبط خلالها 1914 إسطوانة بوتاجاز، ضبط "8"قضايا مواد بترولية، وضبط خلالها "101799 لتر "سولار ، بنزين" وتم ضبط "20" قضية دقيق مدعم، وضبط خلالها "48.950 طن دقيق"، كما ضبط "238" قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط "12" قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، وضبط خلالها "100 كيلو جرام سكر- 11944 عبوة سلع غذائية ، كما ضبط "2" قضية فى مجال الإستيلاء على الدعم، وضبط "41" قضية فى مجال الغش الغذائى وضبط خلالها "20.857 طن و11257" عبوة مواد غذائية متنوعة.

وضبط "28" قضية فى مجال الغش التجارى وضبط خلالها " 5.500 طن "أسمنت– بلاستيك" – 109473 عبوة "مستحضرات، بويات ،منظفات، مستلزمات طبية" – 21941 قطعة " لعب أطفال، مستلزمات طبية، ملابس، أدوات كهربائية، غيار سيارات، أدوات تصنيع " – 3825 متر " خراطيم" .

كما تم ضبط "618" قضية فى مجال "المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص"ن كما ضبط "26" قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها.. ضبط خلالها "931 كيلو جرام لحوم – 1.094 طن أسماك" وتم ضبط "14" قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها"عدد 9290 عبوة سجائر"، وضبط "7" قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية.. ضبط خلالها "19.150طن أسمدة وأعلاف – 580 عبوة مبيدات"، وضبط "5" قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر .. ضبط خلالها (19669 قطعة مستلزمات طبية وغيار سيارات، وضبط "4" قضايا فى مجال الألعاب النارية "18000 وحدة ألعاب نارية".

هذا وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.