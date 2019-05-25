الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تفحص 68 شقة مفروشة و11 فندقا شعبيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، بالأشتراك مع فرع الأمن الوطنى بالبحر الأحمر، حملة مكبرة لفحص الشقق المفروشة، وكذلك الفنادق الشعبية.

أسفرت الحملة عن فحص 68 شقة مفروشة، وتم ضبط 7 عدم إخطار، وفحص 11 فندق شعبى، وكذا المقيمين بالشقق المفروشة والكشف عنهم جنائيا سياسيا فضلا عن الفحص الوقتى لأى إشتباهات .

كما تم ضبط 4 قضية سمسار وحارس عقار بدون ترخيص، و3 قضية مزولة مهنة الضيافة بدون ترخيص، و2 قضية عدم حمل شهادة صحية، و1 قضية إدارة محل بدون ترخيص، قضية عدم حمل رخصة مدير.