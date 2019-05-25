اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية خلال أيام بالمدارس

الإسماعيلية - السيد فلاح

أكد الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه يجرى حاليًا تصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات على أن يتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من التصحيح الذى بدأ فى اليوم الثانى للانتهاء الامتحانات، مشيرًا إلى أن المعلمين يقوموا بالتصحيح فى أيام الإجازة لسرعة إعلان النتيجة.

وتابع، الدكتور خالد خلف قبيصى، قائلا : أن النتيجة سوف تُعلن فى المدارس فى الانتهاء منها، كما ستتواجد فى كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة وهم إدارة التل الكبير، وإدارة القنطرة شرق وغرب، وإداراة أبو صوير، وإدارة فايد، ةإدارة القصاصين الجديدة ، مشيرا الى أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان هذا العام بلغ 21350 طالب فى 135 لجنة على مستوى المحافظة.