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اعترافات قهوجى متهم بتجارة المخدرات فى المرج: "معنديش شغلانه تانية"

السبت، 25 مايو 2019 04:30 م
اعترافات قهوجى متهم بتجارة المخدرات فى المرج: "معنديش شغلانه تانية" مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، مع قهوجى متهم بجلب وتوزيع مواد مخدرة " الحشيش" فى دائرة المرج، أنه قام بتوزيع المواد المخدرة بين المواطنين بدائرة القسم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتبين أنهما تخصص فى ترويج المواد المخدرة فى المنطقة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المخدر قبل ترويجها فى المنطقة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، أنه اتخذ من دائرة القسم مكانا له لترويج المواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، مضيفا أنه نظرا لعدم وجود عمل له قرر الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بين المواطنين بالمنطقة، موضحا أنه يوم الواقعة تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قادما بها من محافظة القليوبية مستقلا دراجة بخارية، بقصد توزيعها وترويجها بين عملائه فى المنطقة، حيث فوجئ برجال المباحث تلقى القبض عليه وبحوزته 1 كيلو من مخدر الحشيش، وتم اقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.

البداية كانت، بتمكن الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالقاهرة من ضبط "فوزى.س" 40 سنة عاطل، ومقيم بمنطقة المرج، وتم ضبطه بحوزته، كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل توزيعها فى منطقة المرج، وأكدت المعلومات أن المتهم سبق اتهامه في قضايا حيازة واتجار مواد مخدرة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيقات، التى أمرت بحبسه  4 أيام على ذمة التحقيق.


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مخدر الحشيش

منطقة المرج

تجارة المخدرات

اعترافات قهوجى


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