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اشربها باردة.. "الآيس كوفى" هتضبط مزاجك وهتحميك من مشاكل القلب والسكر

السبت، 25 مايو 2019 11:30 م
اشربها باردة.. "الآيس كوفى" هتضبط مزاجك وهتحميك من مشاكل القلب والسكر القهوة
كتبت هند عادل
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اكتسبت مشروب "الآيس كوفى" أو القهوة الباردة شعبية بين عاشقيها فى الفترة الأخيرة، فبدلاً من استخدام الماء الساخن لاستخلاص نكهة حبوب القهوة والكافيين يعتمد مشروب القهوة البارد على طريقة ترطيبها فى الماء البارد لمدة 12-24 ساعة، مما يجعلها أقل مرارة من القهوة الساخنة، حسبما أكد موقع "healthline":

وأكدت العديد من الأبحاث أن شرب القهوة الباردة له فوائد صحية كثيرة.

قهوة بارده مخمره

فوائد شرب القهوة الباردة

تعزز عملية الأيض

الأيض هى العملية التي يستخدم بها الجسم الطعام لتوليد الطاقة، فكلما زاد معدل الأيض زاد حرق السعرات الحرارية والتخلص من الدهون.

فيزيد  الكافيين الموجود فى القهوة الباردة من عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم  أثناء الراحة هذا قد يجعل من الأسهل فقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

تحسين مزاجك

الكافيين في القهوة الباردة قد يحسن حالتك الذهنية والمزاجية، حيث تبين أن استهلاك الكافيين يعزز الحالة المزاجية، خاصة بين الأفراد المحرومين من النوم، فشرب القهوة البارده يقلل من خطر الاكتئاب، ويحسن وظائف المخ.

تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

أمراض القلب هي مصطلح عام للعديد من الحالات التي يمكن أن تؤثر على قلبك، بما في ذلك مرض الشريان التاجي والنوبات القلبية والسكتة الدماغية فهى السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم، وتحتوي القهوة البارده على مركبات قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك الكافيين، والمركبات الفينولية، والماغنيسيوم.

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تقلل من خطر مرض السكري من النوع 2

داء السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة حيث تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية إذا تركت دون علاج، فقد يؤدي ذلك إلى العديد من المضاعفات الصحية الخطيرة.

شرب القهوة الباردة قد تقلل من خطر الإصابة بهذا المرض والحفاظ على استقرار نسبة السكر فى الدم.

تقلل من خطر الإصابة بمرض الشلل الرعاش والزهايمر

تحتوى القهوة الباردة على مركبات تسمى فينيلاندينيس، وكذلك كميات أقل من المركبات غير هارمان وهارمان والتى تساعد في حماية العقل من الأمراض المرتبطة بالعمر مثل ألزهايمر والشلل الرعاش.


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"قهوة الكافيهات" تحتوى على كافيين يعادل 5 علب من مشروب الطاقة

القهوة

فوائد القهوة

القهوه البارده

فوائد القهوه البارده الصحيه

الكافيين


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