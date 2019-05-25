إطلاق إسم الشهيد نقيب أحمد المسلمى على مدرسة خلوة أبو مسلم الإبتدائية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قراراً بإطلاق إسم الشهيد نقيب أحمد المسلمى - على مدرسة خلوة أبو مسلم الإبتدائية التابعة للإدارة التعليمية بأبو حماد.

أكد محافظ الشرقية، أن إطلاق إسم الشهيد على المدرسة يأتى تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن وإستقرار البلاد، مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالى.

كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق إسم الشهيد على مدرسة خلوة أبو مسلم الإبتدائية وبمخاطبة رئاسة المركز ومدينة أبو حماد لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة ليصدر قرار المحافظ بإطلاق إسم الشهيد النقيب احمد المسلمى -على مدرسة خلوة ابو مسلم الإبتدائية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية.