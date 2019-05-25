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إصابة 16 شخصا فى حادث تصادم بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى

السبت، 25 مايو 2019 01:18 م
إصابة 16 شخصا فى حادث تصادم بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى تصادم سيارات - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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أصيب 16 شخص بكدمات وسحجات فى حادث تصادم بين عدد من السيارات بطريق "مصر إسماعيلية الصحراوى" وتم تحويل المصابين لمستشفى التأمين الصحى وبلبيس العام.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من قسم أول العاشر من رمضان، يفيد وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي، وأسفر الحادث عن إصابة 16 شخص بجروح وسحجات، تم تحويل 10 حالات لمستشفى التأمين الصحي، و6 لمستشفى بلبيس العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

 


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حادث تصادم سيارات

طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى

الشرقية

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