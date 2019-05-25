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إصابة شخصين جراء انفجار لغم أرضى فى إقليم كردستان العراق

السبت، 25 مايو 2019 10:05 م
إصابة شخصين جراء انفجار لغم أرضى فى إقليم كردستان العراق عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
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أعلن مصدر أمنى عراقي، اليوم السبت، عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم أرضى فى محافظة دهوك الواقعة فى إقليم كردستان العراق.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) عن المصدر العراقى قوله :"إن لغما أرضيا انفجر أثناء مرور شخصين فى قرية برجى التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك، مما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة"، مشيرا إلى نقل المصابين لمستشفى قريب من مكان الحادث من أجل تلقى العلاج اللازم لهما.

ويأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه الدائرة الأممية الخاصة للأعمال المتعلقة بالالغام فى العراق أن عمليات إزالة الألغام والمتفجرات فى المناطق التى احتلها تنظيم "داعش" الإرهابى تستغرق ثمانى سنوات بتكاليف تبلغ 265 مليون دولار.

 


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