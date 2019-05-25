إحالة 5 موظفين بإدارة شباب الحامول بكفر الشيخ للتحقيق

كفر الشيخ- محمد سليمان

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 5 موظفين بإدارة شباب الحامول للتحقيق لانصرافهم عن العمل دون سند قانونى.

تلقى محافظ كفرالشيخ، تقريرا من لجنة إدارة المتابعة بالمحافظة رصدت فيه المخالفات والملاحظات أثناء مرورها على قرية السحايت التابعة لمركز الحامول، منها وجود تراكمات للقمامة بمناطق متفرقة بجوار منطقة المقابر وملعب الشباب بالقرية، ووجود مصرف مار بالقرية يوجد به تجمعات للقمامة، ووجود مبنى جمعية زراعية تحت الإنشاء مجاور لمبنى الوحده المحلية، وبعض شوارع القرية بدون رصف وتحتاج تمهيد ورفع كفاءة، و بعض بيارات الصرف الصحى بدون غطاء، بعض أعمدة الكهرباء تحتاج رفع كفاءة، وعدم وجود كشافات إنارة، ووجود تراكمات للقمامة على الطريق بقرية رقم 4 وبمدخل القرية.

كما لاحظت اللجنة وجود بيارة صرف صحى بدون غطاء، وعدم وجود أحد العاملين بمقر الوحدة الصحية باستثناء ممرضة وعامل خدمات، وتعذر الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف نظرا لعدم وجود أحد وتم عمل محضر اثبات حالة وتوقيع الممرضة والعامل عليه.

كما تبين للجنة أن مبنى مركز الشباب منهار وآيل للسقوط وتم استئجار شقة بالقرية كمقر إدارى للعاملين بمركز الشباب، و وجود ملعب نجيل صناعى بجوار الطريق العام تتراكم القمامة أمامه وبجواره، و وجود ملعب ترابى ملاصق لملعب النجيل الصناعى حيث تتراكم به القمامة بشكل فج وقيام الوحدة الصحية بوضع صناديق للقمامة بداخل الملعب. بالتواصل مع إدارة شباب الحامول أفادت بصدور قرار إزالة للمبنى الإدارى لمقر مركز شباب السحايت.

كلف محافظ كفرالشيخ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مدير الشئون القانونية، مدير مديرية الصحة، بتلاقى الملاحظات الواردة فى التقرير خلال أسبوع على الأكثر وعرض النتائج عليه شخصياً، مؤكداً على محاسبة المقصرين.