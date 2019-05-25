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السبت، 25 مايو 2019 02:49 م
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إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل عاطل للثأر منه فى شبرا الخيمة

السبت، 25 مايو 2019 02:46 م
إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل عاطل للثأر منه فى شبرا الخيمة جثة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل عاطل بسبب خصومة ثأرية.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المجنى عليه، كان محبوسا فى قضية قتل بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات، فانتظره أهل المتوفى حتى خروجه من السجن، وقرروا الانتقام منه بقتله.

وتبين من التحريات أن أهلية الشخص الذى قتله المجنى عليه منذ 10 سنوات، علموا بخروجه من السجن وقام أحدهم بإطلاق النار عليه أثناء سيره فى الشارع لأخذ الثأر منه.

 


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يقتل عاطل للثار منه بشبرا الخيمة


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