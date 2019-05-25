أمن الوادى الجديد يضبط لصا سرق مبالغ مالية من شقة بالخارجة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تمكنت مديرية أمن الوادى الجديد، اليوم السبت، من ضبط لص سرق مبالغ مالية من داخل شقة سكنية بمدينة الخارجة.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطاراً من اللواء عصام محمود مهنى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بضبط لص استولى سرق وحدة سكنية بزمام مركز الخارجة.

تبين ورود بلاغ من "س" 32 ربة منزل ومقيمة بحى 25 يناير بمدينة الخارجة عن إكتشافها سرقة 10 آلاف جنيه من مسكنها ولم تتهم أحد بالسرقة.

تشكلت فرق بحث جنائى بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية والرائد محمد صابر عبد الباقى، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، ولنقيب مصطفى عبد الباقي، معاون مباحث الوحدة، وجرى معاينة الوحدة السكنية وتبين وجود آثار عنف بكالون باب الوحدة السكنية المسروقة وبعثرة بمحتوياتها.

نجحت فرق البحث فى تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، 28 سنة، مقيم بحى 25 يناير بالخارجة ومسجل جنائى سرقات ومتهم فى 3 قضايا ضرب وسرقة.

وتم تقنين الإجراءات، وضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيل سرقة الشقة، وأنه سرق 3500 جنيه أنفق منهم 300 جنيه، وأرشد عن مكان باقى المبلغ المسروق.

تحرر للواقعة المحضر رقم 2675 جنح، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.