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أطعمة هتلخبط جهازك الهضمى وتسبب الاضطرابات

السبت، 25 مايو 2019 04:30 ص
أطعمة هتلخبط جهازك الهضمى وتسبب الاضطرابات أطعمة - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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سوء الهضم من المشاكل التى نتعرض لها دائما وتسبب مغصا شديدا وغازات، قد يكون ذلك بسبب الإصابة ببعض الأمراض ولكن فى الغالب يكون نتيجة تناول بعض الأطعمة التى تؤثر على صحة الجهاز الهضمى وتسبب سوء الهضم.

اطعمة مقلية
اطعمة مقلية

وحسب ما ذكره موقع  manhattangastroenterology فإن أبرز الأطعمة الصعبة فى الهضم والتى تسبب ارتباك فى المعدة هى:

1: الأطعمة المقلية خصوصا البطاطس المقلية تؤثر على صحة الجهاز الهضمى ويصعب هضمها.
2: الأطعمة الحمضية الغنية بالألياف تسبب اضطرابا فى المعدة وسوء الهضم ومنها البرتقال والليمون والجريب فروت.

3: الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الحبوب الكاملة تسبب ارتباك واضطراب فى الجهاز الهضمى.

4: الفاصوليا من الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات والسكريات التى يصعب هضمها وتسبب اضطرابات.

قرنبيط
قرنبيط

5: "البروكلى والقرنبيط والكرنب" من الأطعمة الصعبة فى الهضم نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف.

6: الأطعمة الحارة تسبب حرقة فى المعدة وعسر الهضم وتقلصات.

7: الشيكولاتة تحتوى على بعض الخصائص الصعبة فى الهضم وتسبب اضطرابات وتقلصات فى المعدة.


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