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أحد أفراد أسرة قطر الحاكمة يتهم "الدوحة" بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان

السبت، 25 مايو 2019 07:30 م
أحد أفراد أسرة قطر الحاكمة يتهم "الدوحة" بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة
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اتهم الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، تنظيم الحمدين بانتهاك حقوق الإنسان ضد الشعب القطرى، مشيرًا إلى أن قطر أصبحت دولة بوليسية على القطريين.

 

وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": نقول إن قطر دولة بوليسية على المواطنين وجمعية حقوق إنسان للمقيمين، وسجن القطرية لطيفة المسيفرى لا يرضى أى شريف والعتب شامل ويجب علينا جميعًا حماية المجتمع والنساء من عصابة تنظيم الحمدين الإرهابي.

 

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وتابع الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى: أنصح تنظيم الحمدين الإرهابى بمراجعة معنى كلمة "حصار" فى القاموس مع يقينى أنهم يعرفونه جيدًا لكنهم لم يجدوا أى تبرير ومخرج لخبثهم ولحربهم التى بدأت منذ التسعينيات إلا بتمرير مثل هذه المصطلحات!، فالمواطنون فى قطر يعلمون أنكم تكذبون لاستغفالهم وكسب تعاطفهم.

 

 


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