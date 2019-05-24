6 معلومات عن مجمع غازات الصحراء الغربية.. أهمها تغطية السوق بـ451 ألف طن بوتاجاز

كتبت - مروة الغول

تولى وزارة البترول والثروة المعدنية، أهمية كبرى لتحقيق الإستغلال الاقتصادى الأمثل للغاز الطبيعى فى ظل نجاح مصر فى زيادة الإنتاج والاسراع بتنمية الحقول الجديدة المكتشفة.

ويعد استخلاص المشتقات ذات القيمة المضافة من خلال التشغيل المستدام لكل من مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية أحد المحاور الهامة فى تلك الاستراتيجية، وفيما يلى أهم المعلومات عن مجمع غازات الصحراء الغربية بالأسكندرية.

1- المجمع نجح خلال العام الماضى فى إنتاج أكثر من مليونى طن من المنتجات.

2-انتاج العام الماضي ساهم فى تلبية احتياجات السوق المحلى بحوالى 451 ألف طن من البوتاجاز.

3- تغذية شركتى سيدبك وايثيدكو بحوالى 2ر1مليون طن من خليط الإيثان / بروبان.

4- إمداد معامل تكرير البترول بالأسكندرية بحوالى 91 ألف طن من المتكثفات.

5- بلغ إجمالى كميات البروبان التجارى المنتجة من المجمع حوالى 360 ألف طن.

6- تصدير كميات البروبان المنتجه بالكامل للأسواق العالمية.