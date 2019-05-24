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5 اتهامات يواجهها المتهمون بإعادة إحياء رابطة ألتراس زملكاوى

الجمعة، 24 مايو 2019 01:31 م
5 اتهامات يواجهها المتهمون بإعادة إحياء رابطة ألتراس زملكاوى محكمة-ارشيفية
كتبت أمنية الموجى
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5 اتهامات يواجهها مشجعي نادى الزمالك، التي أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبسهم 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، واتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الزمالك.

 

*تأسيس وتولى وقيادة جماعة مخالفة للقانون

 

*التخطيط لإحداث أعمال شغب

 

*الدعوة لأفكار متطرفة في الأندية الرياضية

 

*نشر بيانات تحريضية ضد الدولة

 

*إعادة إحياء رابطة ألتراس زملكاوي الخارجة عن القانون

 

 


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التراس زملكاوي

احداث شغب

جماعة ارهابية

امن الدولة


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