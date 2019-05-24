سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 12:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

350 مسجد أثرى مدرجة بخطة التطوير

الجمعة، 24 مايو 2019 12:32 ص
350 مسجد أثرى مدرجة بخطة التطوير مسجد الرفاعى - ارشيفية
كتب - إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
قال الشيخ محمد عثمان البسطويسى، مدير إدارة المساجد الأثرية، إن عدد المساجد الأثرية فى محافظات مصر يصل لـ350 مسجد، معظمها فى محافظة القاهرة بينما تنتشر بعض المساجد فى محافظات مصر.
وأضاف البسطويسى، لـ"اليوم السابع، أن تطوير المساجد الأثرية أمر مهم ومدرجة ضمن خطة عمل الحكومة وله أولوية كبيرة جدا ومخصص له جزء كبير من ميزانية الأوقاف كونها تتبع الأوقاف وكونها مساجد لله وجزء لا يمكن التفريط فيه من تراث مصر وتاريخها.
 
وأشار البسطويسى، إلى أن الأوقاف ترسم خطة التطوير بمشاركة الآثار، بينما تتولى الأوقاف الإنفاق على التطوير، وتقوم الآثار بعملية الترميم فنيا ويتابعا معا العمل وتبادل الآراء.
 
ولفت البسطويسى، إلى أن الأولوية فى الترميم تكون للمسجد الذى يعانى من وجود ضرر يهدده وقد يغلق إذا تهدد المصلين، للحفاظ على المبنى وعلى البشر معا، لافتا إلى أنه قد يتكشف أن مسجدا بنى منذ فترة طويلة ويعد أثرا ومع تدخل الأهالى فى الصيانة والترميم فى الفترات السابقة يتم محو الجانب الأثرى وهو الأمر الذى لم يعد مسموحا به حاليا.
 
وأوضح البسطويسى، أن نفقات الترميم كبيرة جدا تتحملها الأوقاف لاستعادة القيمة التاريخية والتراثية والدينية للمساجد، وفى المقابل هذه المساجد لها عائدات من تصوير الأعمال التراثية والمناسبات الاجتماعية، لافتا إلى أن قلب القاهرة الخديوية يتمتع بأكبر عدد من المساجد التاريخية والأثرية.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الحكومة والبرلمان يفتحان خطة دعم السياحة الدينية.. ويؤكدان الاهتمام بالكنائس ومسار رحلة العائلة المقدسة.. ووزيرا الأوقاف والآثار: هدم أى مسجد أثرى جريمة ضد القانون وتسجيل 979 قطعة آثار إسلامية

وزير الأوقاف من البرلمان: هدم أى مسجد أثرى جريمة تخالف القانون

"دينية البرلمان" توصى بتطوير المساجد الأثرية وحمايتها من السرقة

وزير الآثار: نطور الكثير من المساجد الأثرية و"الظاهر بيبرس" يتكلف 220 مليونا

وزير الأوقاف: المساجد الأثرية ثروة قومية.. والدولة تطورها بتكلفة كبيرة

المساجد الاثرية

المساجد التراثية

المساجد التاريخية

المساجد الخديوية

المساجد الكبرى

ترميم المساجد الاثرية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

الرجوع الى أعلى الصفحة