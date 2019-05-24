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وصول 7 ملايين معتمر إلى السعودية حتى 18 رمضان

الجمعة، 24 مايو 2019 06:16 م
وصول 7 ملايين معتمر إلى السعودية حتى 18 رمضان مكة
إيمان حنا
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سجلت الإحصائيات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعى ، وهو المؤشر الذى أطلقته وزارة الحج والعمرة مطلع العام الهجرى الحالى، إصدار 7.463.259 تأشيرة حتى 18 رمضان وبلغ إجمالى القادمين للعمرة 6.964.943 معتمرا فى حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 925.246 معتمر ، بحسب "عكاظ".

 

ومنذ بداية شهر رمضان الكريم ، قد أطلقت وزارة الحج والعمرة بوابتها الإلكترونية التفاعلية الجديدة، والتي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين من خدمات الوزارة في كل ما يخص رحلة ضيوف الرحمن، إضافة إلى تسهيل الوصول لكل الخيارات، والمزايا بسلاسة وفي خطوات معدودة وسريعة، عبر إعادة تصميم البوابة في إطار العمل المستمر لتطوير ورفع مستوى الخدمات الإلكترونية ومواكبة التحول الرقمي، والذي تشهده الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها وتنفذه الإدارة العامة لتقنية المعلومات.


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