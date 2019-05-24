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وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة يزور كوريا الجنوبية الشهر المقبل

الجمعة، 24 مايو 2019 08:14 ص
وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة يزور كوريا الجنوبية الشهر المقبل وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة باتريك شاناهان
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، يعتزم زيارة كوريا الجنوبية الشهر المقبل، ضمن جولة تشمل أربع دول آسيوية.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية -فى بيان أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الجمعة - أن شاناهان سيبدأ جولة يوم الثلاثاء تشمل زيارة هاواى وجاكرتا وسنغافورة وسول وطوكيو. 
ولم تعلن الوزارة عن مواعيد محددة لزياراته لكل جهة، لكن من المرجح أن يقوم بجولة للدول بنفس التسلسل المذكور ، وفقًا لمسئولين في كوريا الجنوبية.
ومن المتوقع أن يتوجه إلى سول من سنغافورة، حيث سيحضر منتدى الأمن الآسيوي، المعروف باسم حوار شانجريلا، المزمع عقده في الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو، والذي سيحضره وزراء الدفاع من جميع دول العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان والصين.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: "في سنغافورة، سيلتقي الوزير شاناهان مع القادة الرئيسيين من المنطقة ويعلن عن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الدفاع لمنطقة المحيط الهادئ-الهند".
وعلى هامش الحوار السنغافوري، من المتوقع أن يعقد شاناهان محادثات ثلاثية مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج دو، ووزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا.
ويشغل شاناهان منصب وزير الدفاع بالوكالة منذ شهر يناير بعد تنحي جيمس ماتيس في شهر ديسمبر بسبب خلافات سياسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


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