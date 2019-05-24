هارفارد تمنح ميركل الدكتوراة الفخرية خلال زيارتها الجامعة نهاية مايو الجارى

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تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 29 إلى 30 مايو الجارى، لزيارة جامعات هارفارد فى بوسطن.

وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الفيدرالية، مارتينا فيتز- فى مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة - إن المستشارة الألمانية ستحضر حفل التخرج بدعوة من الجامعة، وكجزء من الاحتفالات سيتم منح المستشارة درجة الدكتوراة الفخرية من الجامعة، كما ستلقى كلمة أمام الخريجين والحضور والمدعوين فى الجامعة.

وأضافت أنه من المقرر أيضا أن تلتقى المستشارة الألمانية مع محافظ ماساتشوستس تشارلى بيكر، وممثلين عن مركز الدراسات الأوروبية بجامعة هارفارد، والطلاب الألمان.