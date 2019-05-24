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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الجمعة، 24 مايو 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر طقس حار - أرشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة، وباقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية. 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 
الصغرى العظمى 
القاهرة 30 42 
شبين الكوم 29 41 
طنطا 29 40 
دمنهور 22 39 
الإسكندرية 20 32 
بلطيم 21 32 
مطروح 19 29 
السلوم 17 28 
سيوة 23 37 
بورسعيد 22 30 
دمياط 21 30 
الزقازيق 21 41 
الاسماعيلية 24 42 
السويس 25 40 
العريش 21 37
رفح 21 36
رأس سدر 24 36
نخل 17 42
نويبع 27 37
طابا 26 38
كاترين 20 34
الطور 23 41
شرم الشيخ 26 39
الغردقة 28 41 
مرسى علم 29 40
الفيوم 23 42 
بنى سويف 23 42
المنيا 24 44 
أسيوط 28 43
سوهاج 26 42
قنا 26 42 
الأقصر 27 43
أسوان 27 42
أبوسمبل 25 42
الوادى الجديد 24 45
شلاتين 24 36 
ابو رماد 25 35
حلايب 26 32 
رأس حدربة 26 33 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى: 
الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 28 40 
المدينة 28 42
الرياض 24 39
المنامة 29 36 
أبوظبى 27 37 
الدوحة 28 40 
الكويت 28 42 
دمشق 17 39 
بيروت 22 32
عمان 20 38 
القدس 20 37
غزة 20 36
بغداد 25 43 
مسقط 30 36
صنعاء 12 24 
الخرطوم 29 43
طرابلس 18 25
تونس 15 29 
الجزائر 15 24 
الرباط 13 24 
نواكشوط 20 31 


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم : 
الصغرى العظمى 
أنقرة 12 25
اسطنبول 16 22
اسلام اباد 20 31 
نيودلهى 25 40 
جاكرتا 25 33 
بكين 21 35 
كوالالمبور 24 33
طوكيو 16 28 
أثينا 15 25
روما 12 22 
باريس 10 22
مدريد 10 25 
برلين 10 22
لندن 11 20 
مونتريال 13 19
موسكو 11 20
نيويورك 19 28 
واشنطن 20 30

 

 


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