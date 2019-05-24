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نشوب حريق بمصنع زجاج بالعاشر من رمضان.. والحماية المدينة تدفع بـ10 سيارات

الجمعة، 24 مايو 2019 06:26 م
نشوب حريق بمصنع زجاج بالعاشر من رمضان.. والحماية المدينة تدفع بـ10 سيارات سيارات المطافئ
الشرقية – فتحية الديب
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نشب منذ قليل، حريق مصنع شركة "المطرية" للزجاج، بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، فيما دفعت قوات الحماية المدينة، برئاسة المقدم عبد الحميد أبو فول، رئيس الحماية بالعاشر، بـ10 سيارات لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها.

 

تلقى اللواء إيهاب لمعى، حكمدار الجنوب بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع "المطرية" للزجاج، بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

 

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

حريق المصنع (2)
حريق المصنع 

 

حريق المصنع (3)
حريق المصنع 

 

حريق المصنع (4)
حريق المصنع 

 

حريق المصنع (1)
حريق المصنع 

 


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