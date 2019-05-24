ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة سكنية فى الموسكى لحصر الخسائر

كتب سليم على

أمرت نيابة الموسكى ، بندب معمل الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شب فى منزل بدائرة القسم دون إصابات، لحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة أسباب الحريق.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق بشقة سكنية فى الموسكى، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق بالموسكى، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، ومحاصرة النيران، وتم منع خطر الامتداد لباقى المجاورات وإخماد الحريق.