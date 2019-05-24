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مواطن أمريكى متهم بالتجسس فى روسيا يعلن تعرض حياته للخطر بسبب الأمن الفيدرالى

الجمعة، 24 مايو 2019 02:00 م
مواطن أمريكى متهم بالتجسس فى روسيا يعلن تعرض حياته للخطر بسبب الأمن الفيدرالى الشرطة الروسية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن المواطن الأمريكى بول ويلان، الذى تتهمه روسيا بالتجسس، أن حياته مهددة بالخطر من قِبل جهاز الأمن الفيدرالى الروسى.

وقال ويلان، أثناء محاكمته، اليوم الجمعة، بموسكو، حسبما أوردت وكالة أنباء " سبوتنيك"، "إن نقيبا بالأمن الفيدرالى الروسى يدعى خيجنياك يتصرف بطريقة غير مهنية ويهين كرامتى ويهدد حياتى".

وكانت محكمة موسكو قد رفضت فى وقت سابق إخلاء سبيل ويلان بكفالة، معتبرة اتهام جهاز الأمن الفيدرالى الروسى له بالتجسس اتهاماً قانونيا، ويذكر أن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى قد اعتقل الأمريكى ويلان (48 عاما) نهاية العام الماضى فى موسكو بتهمة التجسس.

ويواجه ويلان - الذى يحمل أربع جنسيات، هى الأمريكية والبريطانية والايرلندية والكندية - تهمة تتراوح عقوبتها بالسجن بين 10 و20 عاماً، غير أنه لم يعترف بهذه التهمة حتى الآن.

 


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