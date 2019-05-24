من "زمن الشقاوة" إلى البكاء والاستقالة.. تعرف على مسيرة تيريزا ماى × 20 صورة

بعد مسيرة سياسية حافلة، أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى استقالتها بعد ضغوط شديدة واجهتها فى الأسابيع الأخيرة بسبب فشلها فى تقديم خطة يوافق عليها البرلمان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، صحيفة الجارديان استعرضت المسيرة السياسية لتيريزا ماى فى مجموعة من الصور بدءا من ترشحها نائبة فى مجلس العموم وحتى توليها رئاسة الحكومة.
أثناء عد الأصوات فى الانتخابات العامة بعد انتخابها نائبة عن مايدنهيد فى عام 1997
أثناء إلقائها كلمة فى البرلمان فى مواجهة نواب حزب العمال
تستعرض حذائها أمام المصورين خارج مؤتمر حزب المحافظين فى 2004
تتناول الشاى مع ديفيد كاميرون الذى كان يتنافس على زعامة المحافظين عام 2005
ماى مع أفراد الشرطة أثناء توليها وزارة الداخلية عام 2010
ماى تطلق مساعيها لزعامة المحافظين فى يونيو 2016
ماى تصل إلى مقر الحكومة لأول مرة بعد توليها منصب رئيسة الوزراء يونيو 2016
تيريزا ماى خلال زيارتها لمعبد فى الهند خلال مهمة تجارية نوفمبر 2016
ترامب يمسك بيدها أثناء لقائهما معا فى البيت الأبيض
تعلن عن انتخابات مبكرة فى يونيو 2017
تتناول البطاطس المقلية أثناء جولة انتخابية يونيو 2017
مجموعة من الصور لماى أثناء إلقائها خطاب حول بريكست فى إيطاليا فى سبتمبر 2017
ماى ترقص أثناء زيارتها لجنوب أفريقيا أغسطس الماضى
ماى ترقص مجددا فى مؤتمر حزب المحافظين أكتوبر 2018
ماى فى حديث مع رئيس المفوضية الأوروبية حول بريكست
ماى فى البرلمان بعد التصويت لرفض خطتها للبريكست فى أسوأ هزيمة برلمانية
تلعب الكرة مع كلبها بعد تواجدها فى الكنيسة فى مايدينهيد
مفاوض الاتحاد الاوروبى مايكل بارنير يحيى ماى مع وصولها للبرلمان الأوروبى فى مارس الماضى
تيريزا ماى تبكى عقب إعلان استقالتها الجمعة 24 مايو
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