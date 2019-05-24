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من "زمن الشقاوة" إلى البكاء والاستقالة.. تعرف على مسيرة تيريزا ماى × 20 صورة

الجمعة، 24 مايو 2019 04:21 م
من "زمن الشقاوة" إلى البكاء والاستقالة.. تعرف على مسيرة تيريزا ماى × 20 صورة تيريزا ماى تنهمر فى البكاء بعد إعلان استقالتها
كتبت ريم عبد الحميد
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بعد مسيرة سياسية حافلة، أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى استقالتها بعد ضغوط شديدة واجهتها فى الأسابيع الأخيرة بسبب فشلها فى تقديم خطة يوافق عليها البرلمان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، صحيفة الجارديان استعرضت المسيرة السياسية لتيريزا ماى فى مجموعة من الصور بدءا من ترشحها نائبة فى مجلس العموم وحتى توليها رئاسة الحكومة.

1
أثناء عد الأصوات فى الانتخابات العامة بعد انتخابها نائبة عن مايدنهيد فى عام 1997

 

2
أثناء إلقائها كلمة فى البرلمان فى مواجهة نواب حزب العمال
3 (3)
 تستعرض حذائها أمام المصورين خارج مؤتمر حزب المحافظين فى 2004
4

تتناول الشاى مع ديفيد كاميرون الذى كان يتنافس على زعامة المحافظين عام 2005

5
ماى مع أفراد الشرطة أثناء توليها وزارة الداخلية عام 2010
 
6

ماى تطلق مساعيها لزعامة المحافظين فى يونيو 2016

7
 ماى تصل إلى مقر الحكومة لأول مرة بعد توليها منصب رئيسة الوزراء يونيو 2016
 
8
 تيريزا ماى خلال زيارتها لمعبد فى الهند خلال مهمة تجارية نوفمبر 2016
 

9
ترامب يمسك بيدها أثناء لقائهما معا فى البيت الأبيض
 
10
تعلن عن انتخابات مبكرة فى يونيو 2017
 
11
 تتناول البطاطس المقلية أثناء جولة انتخابية يونيو 2017
12
مجموعة من الصور لماى أثناء إلقائها  خطاب حول بريكست فى إيطاليا فى سبتمبر 2017
 
13
ماى ترقص أثناء زيارتها لجنوب أفريقيا أغسطس الماضى
14
ماى ترقص مجددا فى مؤتمر حزب المحافظين أكتوبر 2018
 
16
 ماى فى حديث مع رئيس المفوضية الأوروبية حول بريكست
17
ماى فى البرلمان بعد التصويت لرفض خطتها للبريكست فى أسوأ هزيمة برلمانية
18
تلعب الكرة مع كلبها بعد تواجدها فى الكنيسة فى مايدينهيد
 
19
 مفاوض الاتحاد الاوروبى مايكل بارنير يحيى ماى مع وصولها للبرلمان الأوروبى فى مارس الماضى
 
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تيريزا ماى تبكى عقب إعلان استقالتها الجمعة 24 مايو
 

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