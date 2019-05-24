من "زمن الشقاوة" إلى البكاء والاستقالة.. تعرف على مسيرة تيريزا ماى × 20 صورة

كتبت ريم عبد الحميد

بعد مسيرة سياسية حافلة، أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى استقالتها بعد ضغوط شديدة واجهتها فى الأسابيع الأخيرة بسبب فشلها فى تقديم خطة يوافق عليها البرلمان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، صحيفة الجارديان استعرضت المسيرة السياسية لتيريزا ماى فى مجموعة من الصور بدءا من ترشحها نائبة فى مجلس العموم وحتى توليها رئاسة الحكومة.



أثناء عد الأصوات فى الانتخابات العامة بعد انتخابها نائبة عن مايدنهيد فى عام 1997 أثناء عد الأصوات فى الانتخابات العامة بعد انتخابها نائبة عن مايدنهيد فى عام 1997



أثناء إلقائها كلمة فى البرلمان فى مواجهة نواب حزب العمال أثناء إلقائها كلمة فى البرلمان فى مواجهة نواب حزب العمال



تستعرض حذائها أمام المصورين خارج مؤتمر حزب المحافظين فى 2004 تستعرض حذائها أمام المصورين خارج مؤتمر حزب المحافظين فى 2004

تتناول الشاى مع ديفيد كاميرون الذى كان يتنافس على زعامة المحافظين عام 2005



ماى مع أفراد الشرطة أثناء توليها وزارة الداخلية عام 2010 ماى مع أفراد الشرطة أثناء توليها وزارة الداخلية عام 2010

ماى تطلق مساعيها لزعامة المحافظين فى يونيو 2016



ماى تصل إلى مقر الحكومة لأول مرة بعد توليها منصب رئيسة الوزراء يونيو 2016 ماى تصل إلى مقر الحكومة لأول مرة بعد توليها منصب رئيسة الوزراء يونيو 2016



تيريزا ماى خلال زيارتها لمعبد فى الهند خلال مهمة تجارية نوفمبر 2016 تيريزا ماى خلال زيارتها لمعبد فى الهند خلال مهمة تجارية نوفمبر 2016



ترامب يمسك بيدها أثناء لقائهما معا فى البيت الأبيض ترامب يمسك بيدها أثناء لقائهما معا فى البيت الأبيض

تعلن عن انتخابات مبكرة فى يونيو 2017 تعلن عن انتخابات مبكرة فى يونيو 2017

تتناول البطاطس المقلية أثناء جولة انتخابية يونيو 2017 تتناول البطاطس المقلية أثناء جولة انتخابية يونيو 2017



مجموعة من الصور لماى أثناء إلقائها خطاب حول بريكست فى إيطاليا فى سبتمبر 2017 مجموعة من الصور لماى أثناء إلقائها خطاب حول بريكست فى إيطاليا فى سبتمبر 2017



ماى ترقص أثناء زيارتها لجنوب أفريقيا أغسطس الماضى ماى ترقص أثناء زيارتها لجنوب أفريقيا أغسطس الماضى



ماى ترقص مجددا فى مؤتمر حزب المحافظين أكتوبر 2018 ماى ترقص مجددا فى مؤتمر حزب المحافظين أكتوبر 2018



ماى فى حديث مع رئيس المفوضية الأوروبية حول بريكست ماى فى حديث مع رئيس المفوضية الأوروبية حول بريكست