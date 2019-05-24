مفوضية اللاجئين: مخيمات اللاجئين الروهينجا ببنجلاديش تعانى نقصا مائيا حادًا

جنيف /أ ش أ/

أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، اليوم الجمعة، أن منسوب إمدادات المياه لمخيمات اللاجئين الروهينجا وصلت إلى مستوى حرج بسبب انخفاض هطول الأمطار فى أجزاء من شبه جزيرة تكناف بجنوب شرق بنجلاديش، مشيرة إلى أنه تم تخفيض الحصة اليومية من المياه للاجئين من 20 لترا فى اليوم للشخص الواحد إلى 15 لترا فقط.

وقال المتحدث باسم المفوضية، أندريه ماهيسيتشان - فى مؤتمر صحفى بالعاصمة السويسرية جنيف - إن عدم توفر المياه سيؤدى إلى زيادة القلق بشأن معايير الصحة وإمكانات انتقال الأمراض بين اللاجئين.

وأضاف أن المفوضية والشركاء يتوقعون أن يبدأوا خلال الأيام المقبلة نقل المياه بالشاحنات إلى أكثر من 140 ألف لاجئ من الروهينجا الذين يعيشون فى تلك المنطقة، مشيرا إلى أن إيصال المياه بالشاحنات أمر باهظ الكلفة.

ونوه ماهيسيتشان بأن المنظمة تقوم بتوسيع جهودها لبناء مرافق أفضل لتجميع مياه الأمطار والحفاظ عليها بعد سقوطها، وهو ما يمكن أن يحسن الوضع مؤقتا.